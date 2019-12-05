14-летняя тамбовчанка попала под машину, переходя дорогу в неположенном месте
Подростка отправили на лечение в больницу
Девочка не дошла до пешеходного переходаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:
В Моршанске под колеса автомобиля попала 14-летняя девочка. Как рассказали в региональном УГИБДД, авария с участием пешехода произошла 4 декабря в 17 часов 40 минут на улице Интернациональной в районе дома №55. 36-летний водитель автомобиля «LADA GRANTA» наехал на девочку, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости.
- В результате ДТП подростка с травмами доставили в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU