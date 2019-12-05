2019-12-05T10:40:14+03:00
Здоровье

В тамбовском перинатальном центре за год родилась вторая тройня

На свет появились два братика и сестренка
Ксения АЛЕШИНА
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Младенцев назвали Владимир, Дмитрий и МарьянаМладенцев назвали Владимир, Дмитрий и МарьянаФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Перинатальном центре родилась вторая тройня в этом году – два мальчика и девочка. Малышей назвали Владимиром, Дмитрием и Марьяной. Сейчас мама и дети набираются сил и готовятся к выписке.

- У нас долгожданные детки родились! Конечно, я очень благодарна врачам Перинатального центра, которые были рядом со мной на протяжении долгого времени. Меня наблюдали специалисты консультативно-диагностического отделения, в дальнейшем я отправилась на госпитализацию в отделение патологии беременности, могу сказать, что такого бережного отношения я даже себе не представляла. Когда малыши решили появиться на свет, мгновенно собралась вся операционная бригада. Вокруг меня было столько специалистов, что я даже затрудняюсь назвать их количество. Я счастлива, что в такой важный момент я оказалась именно в Перинатальном центре. Я уверена, что и дальше мне и моим малышам будут помогать окрепнуть, набраться сил, чтобы отправиться домой! Я очень рада! Сложно подобрать такие слова, чтобы описать все мои ощущения!, - сказала счастливая мама тройни.

Дети появились на свет с интервалами в одну минуту. Сначала родились мальчики, а затем девочки. Всего в 2019 году в Перинатальном центре родилось 3010 детей, из которых 53 двойни и всего две тройни. До этого на Тамбовщине последний случай рождения тройни произошел два года назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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