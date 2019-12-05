Коллектор на Коммунальной в Тамбове усилят полимерным «чулком»

СЕГОДНЯ 10:20 2019-12-05T10:20:47+03:00

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Специалисты ТКС продолжают ремонт коллектора на ул. Коммунальной в Тамбове. Канализационная труба за последние несколько недель дважды давала течь: сразу после устранения одной аварии на тамбовском Арбате произошла другая. Ситуацию осложняет то, что коллектор здесь проложен на глубине шести метров, поэтому большую часть работ приходится проводить вручную – техника сюда просто не подъедет. Кроме того, рядом проложены электрические кабели и сети, которые требуют аккуратного отношения.

- Взамен устаревшей цементно-песчаной трубы специалисты укладывают 40 метров новой и долговечной, фирмы «Корсис», - сообщает пресс-служба АО «ТКС». - Но на этом работы на данном участке не закончатся. Сейчас проводится обследование внутреннего состояния коллектора и если результаты будут положительными, то, используя новые технологии, коллектор будет санирован – внутри него протянут своеобразный «чулок» из полимерных материалов, который принимая форму трубопровода, позволит увеличить надежность системы, не снижая пропускной способности.

ИСТОЧНИК KP.RU