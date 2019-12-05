На Тамбовщине пройдет фестиваль дедов Морозов

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-05T10:02:34+03:00

К участию в конкурсе приглашают жителей Тамбова и области Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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В городе Уварово 20 декабря в пятый раз пройдет открытый фестиваль Дедов Морозов. Его организаторы - отдел культуры и молодёжной политики администрации города Уварово совместно с отделами образования, спорта администрации города и ледовым дворцом спорта «Сокол».

- К участию в конкурсной программе фестиваля приглашаются массовики, культорганизаторы, аниматоры, творческие коллективы, работники учреждений культуры и дополнительного образования, молодёжные досуговые центры, клубы, игровые театры и бригады всех жанров и направлений, детско-юношеские спортивно-игровые объединения, фольклорные игровые ансамбли, представители трудовых коллективов учреждений, организаций и предприятий независимо от их форм собственности, - сообщает администрация города Тамбова. - Организаторы обещают, что программа фестиваля будет насыщенной и разнообразной.

В рамках фестиваля предусмотрено проведение конкурса на лучший костюм Снегурочки в рамках Парада Снегурочек, а также различных творческих и спортивных состязаний, таких как «Сувенир для Снегурочки с комплиментом» и «Танцевальное попурри».

Что же касается главного героя фестиваля - Деда Мороза, то жюри предстоит выбрать самого оригинального, самого веселого и самого компанейского зимнего волшебника. Будут определены и номинанты Парада Снегурочек - «Самая оригинальная», «Самая веселая» и «Все Снегурки как Снегурки, а я — Богиня».

Подробную информацию о фестивале и условиях участия в нем можно узнать по телефонам (847558)4-67-11, 4-44-83.

ИСТОЧНИК KP.RU