На Тамбовщине пройдет фестиваль дедов Морозов
В городе Уварово 20 декабря в пятый раз пройдет открытый фестиваль Дедов Морозов. Его организаторы - отдел культуры и молодёжной политики администрации города Уварово совместно с отделами образования, спорта администрации города и ледовым дворцом спорта «Сокол».
- К участию в конкурсной программе фестиваля приглашаются массовики, культорганизаторы, аниматоры, творческие коллективы, работники учреждений культуры и дополнительного образования, молодёжные досуговые центры, клубы, игровые театры и бригады всех жанров и направлений, детско-юношеские спортивно-игровые объединения, фольклорные игровые ансамбли, представители трудовых коллективов учреждений, организаций и предприятий независимо от их форм собственности, - сообщает администрация города Тамбова. - Организаторы обещают, что программа фестиваля будет насыщенной и разнообразной.
В рамках фестиваля предусмотрено проведение конкурса на лучший костюм Снегурочки в рамках Парада Снегурочек, а также различных творческих и спортивных состязаний, таких как «Сувенир для Снегурочки с комплиментом» и «Танцевальное попурри».
Что же касается главного героя фестиваля - Деда Мороза, то жюри предстоит выбрать самого оригинального, самого веселого и самого компанейского зимнего волшебника. Будут определены и номинанты Парада Снегурочек - «Самая оригинальная», «Самая веселая» и «Все Снегурки как Снегурки, а я — Богиня».
Подробную информацию о фестивале и условиях участия в нем можно узнать по телефонам (847558)4-67-11, 4-44-83.
ИСТОЧНИК KP.RU