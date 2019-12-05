В Уварово загорелся жилой дом: жильцов эвакуировали росгвардейцы

СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-05T09:37:15+03:00

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5 декабря в городе Уварово загорелся жилой многоквартирный дом. Сообщение о ЧП в Первом микрорайоне города в 4 часа 35 минут, в том числе, поступило в местный отдел Росгвардии.

- Прибыв на место сотрудники Росгвардии обнаружили задымление на последнем этаже и приняли решение о немедленной эвакуации жильцов, - сообщает пресс-служба региональной Росгвардии. - Прибывший пожарный расчет ликвидировал возгорание.

Как выяснилось позже, очаг находился в квартире на четвертом этаже. Хозяина жилища, 70-летнего мужчину, доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Другие жильцы не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU