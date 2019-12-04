2019-12-04T10:01:14+03:00
Происшествия

В лобовом столкновении двух авто на Тамбовщине пострадали четыре человека

В больнице оказались трое мужчин и женщина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Авария произошла в Тамбовском районеАвария произошла в Тамбовском районеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадали сразу четыре человека, произошла 3 декабря в 8 часов 20 минут на 41 километре автодороги «Тамбов-Шацк», проходящей по территории Тамбовского района. Как пояснили в УГИБДД по Тамбовской области, 32-летняя женщина-водитель, находившаяся за рулем «Volkswagen Polo» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Lada-217250», под управлением 42-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получили оба водителя, а также пассажиры автомобиля «Lada-217250», мужчины 34 и 32 лет, - сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. – Пострадавших доставили в больницу им. Архиепископа Луки города Тамбова.

В ДТП пострадали четыре человека Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В ДТП пострадали четыре человекаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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