В лобовом столкновении двух авто на Тамбовщине пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 10:00 2019-12-04T10:01:14+03:00

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Авария, в которой пострадали сразу четыре человека, произошла 3 декабря в 8 часов 20 минут на 41 километре автодороги «Тамбов-Шацк», проходящей по территории Тамбовского района. Как пояснили в УГИБДД по Тамбовской области, 32-летняя женщина-водитель, находившаяся за рулем «Volkswagen Polo» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Lada-217250», под управлением 42-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получили оба водителя, а также пассажиры автомобиля «Lada-217250», мужчины 34 и 32 лет, - сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. – Пострадавших доставили в больницу им. Архиепископа Луки города Тамбова.

В ДТП пострадали четыре человекаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU