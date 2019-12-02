Оклады тамбовских чиновников выросли на 4,3%

СЕГОДНЯ 16:20 2019-12-02T16:20:47+03:00

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29 ноября в областной администрации подписали закон, предусматривающий повышение зарплат чиновников и сотрудников «Белого дома», а также регионального заксобрания. Их базовые оклады, как следует из документа, проиндексируют на 4,3%. Закон опубликовали на минувшей неделе, а действие его распространяется на зарплаты, начисленные с 1 октября.

Статья 8 закона предусматривает еще и ежемесячное денежное поощрение чиновникам и сотрудникам облдумы. Так, руководитель аппарата регионального заксобрания, директор департамента аппарата главы администрации области получают его в размере 8,3 должностного оклада.

Заместитель руководителя аппарата регионального заксобрания, замдиректора департамента аппарата главы администрации области и начальники управлений – в размере 7,3 должностных окладов, председатели комитетов и начальники инспекций имеют право на 6,9 окладов и т. д,

Более скромное вознаграждение получают помощники и специалисты, их вознаграждение варьируется в зависимости от принадлежности к главной, ведущей или старшей группы от 2,4 до 3 окладов. А так называемые обеспечивающие специалисты получают поощрение в размере 1,8 оклада.

Кстати, согласно рейтингу зарплат российских регионов, Тамбовская область из 85 позиций занимает 75 место. По данным специалистов, всего 1,1% жителей нашего региона зарабатывает больше 100 тысяч рублей. Зато зарплату ниже 15 тысяч рублей получает почти четверть работающих или 23,1%, а самые распространенные зарплаты в нашем регионе – 15-31 тысяча рублей. Для сравнения, в шести регионах лидерах - Чукотском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Москве, Мурманской и Сахалинской области каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, а самые распространенные зарплаты там варьируются от 33 до 133 тысяч рублей. По уровню зарплат Тамбовская область выглядит гораздо хуже, чем наши соседи по Черноземью. Например, Воронежская область расположилась на 44 строчке рейтинга, Рязанская область – на 54 месте, за ней на 55 месте следует Белгородчина. Курская область находится на 65 месте рейтинга. В самом хвосте по уровню заработка (на 83-85 местах) находятся Орловская область, республика Дагестан и Кабардино-Балканская республика, здесь самые распространенные зарплаты составляют 11-32 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU