В Тамбовской области трое рабочих обокрали завод, на котором вместе работали

СЕГОДНЯ 13:04 2019-12-02T13:04:07+03:00

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В Котовске полицейские раскрыли кражу, произошедшую на заводе. Они установили, что из производственного помещения с 30 октября по 7 ноября трое рабочих похитили 40 металлических листов и сварочный аппарат. Сотрудники предприятия были задержаны и доставлены в отдел полиции, где они сознались в преступлении.

- Часть похищенных листов они успели продать, а сварочный аппарат утопили, чтобы скрыть следы преступления. С помощью работы водолазов аппарат удалось поднять в указанном месте, он будет приобщен к делу в качестве улики, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

По информации регионального УМВД, в настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU