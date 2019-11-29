Платную "скорую" Тамбова подозревают в недобросовестной конкуренции

СЕГОДНЯ 11:31 2019-11-29T11:31:53+03:00

«Домашний доктор» предлагал пациентам возможность вызова на дом пульмонолога, хирурга и ревматолога, но не имел лицензии на такую услугу

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28 ноября Тамбовское УФАС России выдало предупреждение лечебно-профилактическому частному учреждения «Станция скорой медицинской помощи «Домашний доктор» о прекращении признаков недобросовестной конкуренции на рынке платных медицинских услуг.

С заявлением в Тамбовское УФАС России обратился житель города. Выяснилось, что в сети Интернет в социальных сетях "ВКонтакте" и "Инстаграмм", а также на сайте ЛПУ "ССМП "Домашний доктор" в разделе "Услуги" размещена информация о том, что, обратившись в платную скорую медицинскую помощь, на дом можно вызвать врачей-специалистов, в том числе пульмонолога, хирурга и ревматолога.

- Информация о платном вызове врача на дом пульмонолога, хирурга и ревматолога, в числе прочих врачей, вводит пациентов в заблуждение, поскольку лицензия ЛПУ «ССМП «Домашний доктор» не предусматривает такое право, - сообщает УФАС по тамбовской области. - Признаки недобросовестной конкуренции усматриваются во введении в заблуждение , т.е. в создании у потребителей платных медицинских услуг определенного впечатление об услуге лечебного учреждения, которую, по сути, не имеет право осуществлять ЛПУ.

Согласно предупреждению УФАС, ЛПУ "ССМП "Домашний доктор" обязано до 31 прекратить размещать в сети Интернет информацию, вводящую в заблуждение потенциальных пациентов лечебного учреждения о предлагаемых платных медицинских услугах. В случае неисполнения предупреждения антимонопольная служба возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU