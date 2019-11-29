2019-11-29T11:31:53+03:00
Общество

Платную "скорую" Тамбова подозревают в недобросовестной конкуренции

«Домашний доктор» предлагал пациентам возможность вызова на дом пульмонолога, хирурга и ревматолога, но не имел лицензии на такую услугу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

28 ноября Тамбовское УФАС России выдало предупреждение лечебно-профилактическому частному учреждения «Станция скорой медицинской помощи «Домашний доктор» о прекращении признаков недобросовестной конкуренции на рынке платных медицинских услуг.

С заявлением в Тамбовское УФАС России обратился житель города. Выяснилось, что в сети Интернет в социальных сетях "ВКонтакте" и "Инстаграмм", а также на сайте ЛПУ "ССМП "Домашний доктор" в разделе "Услуги" размещена информация о том, что, обратившись в платную скорую медицинскую помощь, на дом можно вызвать врачей-специалистов, в том числе пульмонолога, хирурга и ревматолога.

- Информация о платном вызове врача на дом пульмонолога, хирурга и ревматолога, в числе прочих врачей, вводит пациентов в заблуждение, поскольку лицензия ЛПУ «ССМП «Домашний доктор» не предусматривает такое право, - сообщает УФАС по тамбовской области. - Признаки недобросовестной конкуренции усматриваются во введении в заблуждение , т.е. в создании у потребителей платных медицинских услуг определенного впечатление об услуге лечебного учреждения, которую, по сути, не имеет право осуществлять ЛПУ.

Согласно предупреждению УФАС, ЛПУ "ССМП "Домашний доктор" обязано до 31 прекратить размещать в сети Интернет информацию, вводящую в заблуждение потенциальных пациентов лечебного учреждения о предлагаемых платных медицинских услугах. В случае неисполнения предупреждения антимонопольная служба возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аферист из Уфы обманул двух тамбовских водителей на 40 тысяч рублей
Тамбовчане выступят перед участниками ТНТ-проекта «Танцы»
Тамбовчанин избил полицейского, который пытался его задержать
Тамбовские дорожные службы продолжают бороться с гололёдом
Во время застолья тамбовчанка украла у знакомого 40 тысяч рублей
Тамбовчане смогут поучаствовать во Всероссийском правовом диктанте
В Тамбовской области у пруда нашли мертвого рыбака
Тамбовчанин пришёл к своей бывшей жене и избил ее дочь
«Газель» и иномарка стали участниками лобового столкновения под Тамбовом
Супруги-наркоманы промышляли сбытом метилэфедрона на территории Тамбова
На ледяной трассе в Тамбовской области грузовик столкнулся с КамАЗом
В Тамбове начали борьбу с гололедом на дорогах
Для жителей тамбовской глубинки открывают кинозалы
В Тамбове демонтируют незаконные рекламные конструкции