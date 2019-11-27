2019-11-27T11:52:47+03:00
Происшествия

В Тамбове 64-летний пенсионер, катаясь на коньках, провалился под лед

Мужчину вытащили водолазы спасательной станции, он остался жив
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Лед сейчас слишком тонок, чтобы на него выходитьЛед сейчас слишком тонок, чтобы на него выходить
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В Тамбове произошло первое ЧП на тонком льду. Как рассказали в ТОГКУ «Пожарно-спасательный центр», 26 ноября около 17 часов на Тамбовском водохранилище под лед провалился 64-летний мужчина, который катался здесь на коньках. К счастью, тонущего человека заметили прохожие, они и вызвали спасателей.

Прибывшая дежурная группа водолазов вытащила мужчину из воды и доставила его на спасательную станцию города Тамбова. Пострадавшему оказали помощь, растерли и обогрели, а также переодели в сухую чистую одежду, после чего мужчина самостоятельно уехал домой. Помощь медиков ему не потребовалась.

- Несмотря на установившуюся в регионе стабильную низкую температуру, лед на реках еще не окреп, и находиться на нем опасно, - говорит начальник спасательной станции города Тамбова ТОГКУ «Пожарно-спасательный центр» Валерий Жмылев. – В данной ситуации мужчине помогло то, что он крепок и тренирован физически, и поэтому смог продержаться в ледяной воде до приезда водолазов. К сожалению, статистика показывает, что в большинстве случаем люди тонут в подобных условиях в считанные минуты.

Тамбовские водолазы предупреждают, что выход на лед на сегодняшний момент опасен и рекомендуют рыбакам, любителям покататься на коньках, а также просто любопытным, решившим проверить толщину ледяного покрова на прочность, проявлять бдительность.

Горожан призывают быть осторожными

Горожан призывают быть осторожными

ИСТОЧНИК KP.RU

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