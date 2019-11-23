«Тамбовские коммунальные системы» оштрафовали на 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:10 2019-11-23T14:10:32+03:00

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Региональное управление Роспотребнадзора добилось привлечения к административной ответственности АО «Тамбовские коммунальные системы», которое не выполнило предписание ведомства. Ранее специалисты потребовали от коммунальщиков установить санитарно-защитную зону для очистных сооружений канализации, а также исправить ситуацию с качеством воды в реке. Цна в месте отпуска стоков, которые по исследованным санитарно-химическим показателям не соответствует гигиеническим нормам. В воде в 30 раз было превышено содержание аммиака. Но это предписание в АО «ТКС» не выполнили.

- Общество совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений законодательства», - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области. - Материалы административного дела, протокол об административном правонарушении в отношении АО «ТКС» направлены для рассмотрения и привлечения к ответственности в мировой суд.

В итоге мировой суд Октябрьского района признал вину юридического лица доказанной и назначил АО «ТКС» штраф в размере 10000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU