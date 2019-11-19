2019-11-19T18:38:01+03:00
Происшествия

В Моршанске три человека насмерть отравились угарным газом

Среди погибших двое мужчин и женщина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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19 ноября в Моршанске, в частном доме на ул. К. Маркса произошло ЧП. Угарным газом здесь отравились сразу три человека: женщина, возраст которой устанавливается, и двое мужчин, которым было около 40 лет. По предварительным данным хозяин дома, принимавший гостей, растопил печь и забыл открыть форсунку, угарный газ начал заполнять помещение и все находившиеся в доме, надышавшись им, погибли.

- По данному факту организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - Следователи осматривают место происшествия. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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