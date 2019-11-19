2019-11-19T18:03:43+03:00
Общество

Тамбовские студенты сделали собачьи будки для питомцев приюта

Свои работы они представят на конкурсе «Домик жизни»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Студенты ТГТУ сделали теплые будки для собак из приюта. 22 ноября свои работы они представят на конкурс «Домик жизни».

По условиям состязания, участники конкурса должны были изготовить комфортные будки для проживания собак. Все домики, представленные на конкурс и соответствующие требованиям, будут переданы в приют «Право на жизнь», расположенного на территории Тамбовской области в селе Сурава. Питомцы, живущие в приюте, нуждаются в новом «жилье», особенно накануне наступления зимних холодов.

- Конкурс проходит под девизом «Собака бывает кусачей только от жизни собачьей», - рассказали в пресс-службе ТГТУ.. - По условиям конкурса необходимо сделать будку, которая соответствует стандартам, пригодным для проживания средней или крупной собаки в природно-климатических условиях Тамбовской области.

Жюри будет оценивать работы конкурсантов по нескольким критериям: функциональность и практичность, аргументированный выбор применяемых материалов, композиционный замысел, оригинальность, дизайн и качество исполнения.Авторы, работы которых будут наилучшим образом соответствовать конкурсным требованиям, будут награждены ценными призами и дипломами победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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