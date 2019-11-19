2019-11-19T18:27:51+03:00
Происшествия

В центре Тамбова пожар: Советскую заволокло дымом

Загорелся сарай, расположенный во дворе здания
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Сгорел 20-метровый сарайСгорел 20-метровый сарай
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В центре Тамбова загорелся сарай площадью 20 кв. метров, расположенный во дворе дома по ул. Советской, 91, где располагаются сразу несколько организаций: управляющая компания, юридическая фирма и пр. Дым от деревянного строения заволок главную улицу города и не на шутку встревожил тамбовчан. Но, как заверили в ГУ МЧС, на момент пожара в строении никого не было, в огне никто не пострадал, угрозы его распространения на другие здания нет. В ликвидации возгорания принимали участие несколько пожарных расчетов и две автоцистерны.

Фото "Тамбовский курьер"

ИСТОЧНИК KP.RU

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