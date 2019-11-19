2019-11-19T17:01:01+03:00
Общество

Тамбовские автоинспекторы проводят рейды на пешеходных переходах

В городах и районах области стартовало профилактическое мероприятие
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области с сегодняшнего дня, 19 ноября, и до 24 ноября пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход - дорога». Автоинспекторы выйдут в рейды на пешеходные переходы и проверят, как тамбовчане соблюдают ПДД при их переходе, а также используют ли они светоотражающие элементы на одежде в темное время суток. Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят нерегулируемым пешеходным переходам.

- За 10 месяцев 2019 года на территории области зарегистрировано 185 ДТП, в которых погибло 24 пешехода и 168 получили ранения. Наибольшее количество наездов на пешеходов происходит в городах и населенных пунктах (87% от общего количества). При этом тяжесть последствий таких происшествий гораздо меньше, чем вне населенных пунктов. Так, на территории населенных пунктов гибель наступила в 6% происшествий, а за их пределами пешеходы погибают в каждом третьем ДТП, - сообщили в региональное УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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