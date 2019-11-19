2019-11-19T16:01:03+03:00
Общество

Представители тамбовских военно-патриотических клубов примут участие в конкурсе профмастерства

Уже идет сбор заявок
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди руководителей и участников военно-патриотических клубов и объединений «Делай, как я!»Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди руководителей и участников военно-патриотических клубов и объединений «Делай, как я!»Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

В Тамбовской области идет прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди руководителей и участников военно-патриотических клубов и объединений «Делай, как я!». Они принимаются до 22 ноября.

- Конкурс направлен на выявление, совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию, поддержку лучших специалистов в области патриотического воспитания и проводится по следующим номинациям: «Лучший руководитель военно-патриотического клуба, объединения, центра патриотического воспитания», «Лучший педагог (инструктор) военно-патриотического клуба, объединения, центра патриотического воспитания», «Лучший воспитанник военно-патриотического клуба, объединения», - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Итоги конкурса озвучат 25 ноября. Победители автоматически попадут в число участников Всероссийского заочного этапа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Моршанске три человека насмерть отравились угарным газом
Тамбовские студенты сделали собачьи будки для питомцев приюта
Тамбовские автоинспекторы проводят рейды на пешеходных переходах
В центре Тамбова пожар: Советскую заволокло дымом
В мэрии города улицу Запрудную «делили» с Тамбовским районом
Тамбов примет крупный турнир по рукопашному бою
На севере Тамбова возведут церковь с трапезной и построят несколько многоэтажек
Лидер легендарной рок-группы «Круиз» записал видеообращение в поддержку ФК «Тамбов»
Пьяный тамбовчанин попытался скрыться, увидев на дороге патрульных
Учитель-логопед из Тамбова стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России»
Тамбовчанке назначили обязательные работы из-за долга по алиментам в 300 тысяч рублей
В Тамбове прошел Открытый фестиваль по спортивным бальным танцам
На Тамбовщине иностранец, чтобы избежать выдворения из страны, пытался дать тысячу рублей инспектору ДПС
В Тамбовской области каменщик получил множество переломов и ушибов после падения с пятиметровой высоты
В Тамбове пассажир напал с кулаками на таксиста
Три современных кинозала появятся в этом году на Тамбовщине
На тамбовских дорогах ликвидируют более 20 аварийных участков