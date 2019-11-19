Представители тамбовских военно-патриотических клубов примут участие в конкурсе профмастерства
В Тамбовской области идет прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди руководителей и участников военно-патриотических клубов и объединений «Делай, как я!». Они принимаются до 22 ноября.
- Конкурс направлен на выявление, совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию, поддержку лучших специалистов в области патриотического воспитания и проводится по следующим номинациям: «Лучший руководитель военно-патриотического клуба, объединения, центра патриотического воспитания», «Лучший педагог (инструктор) военно-патриотического клуба, объединения, центра патриотического воспитания», «Лучший воспитанник военно-патриотического клуба, объединения», - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.
Итоги конкурса озвучат 25 ноября. Победители автоматически попадут в число участников Всероссийского заочного этапа.
ИСТОЧНИК KP.RU