Представители тамбовских военно-патриотических клубов примут участие в конкурсе профмастерства

СЕГОДНЯ 16:01 2019-11-19T16:01:03+03:00

Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди руководителей и участников военно-патриотических клубов и объединений «Делай, как я!» Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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В Тамбовской области идет прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди руководителей и участников военно-патриотических клубов и объединений «Делай, как я!». Они принимаются до 22 ноября.

- Конкурс направлен на выявление, совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию, поддержку лучших специалистов в области патриотического воспитания и проводится по следующим номинациям: «Лучший руководитель военно-патриотического клуба, объединения, центра патриотического воспитания», «Лучший педагог (инструктор) военно-патриотического клуба, объединения, центра патриотического воспитания», «Лучший воспитанник военно-патриотического клуба, объединения», - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Итоги конкурса озвучат 25 ноября. Победители автоматически попадут в число участников Всероссийского заочного этапа.

ИСТОЧНИК KP.RU