2019-11-19T14:53:32+03:00
Спорт

Тамбов примет крупный турнир по рукопашному бою

Соревнования состоятся в ближайшее воскресенье
Ксения АЛЕШИНА
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Ожидается участие порядка 400 спортсменовОжидается участие порядка 400 спортсменов
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В спортивно-тренировочном центре «Тамбов» 24 ноября пройдет Всероссийский турнир по рукопашному бою. Участие в нем примут спортсмены четырех возрастных групп: юноши и девушки 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, а также и юниоры и юниорки 18-21 года. За медали в этот день будут бороться порядка 400 борцов из 20 российских регионов.

- Аналогичный турнир уже проводился на территории нашей области в 2018 году и получил много положительных отзывов, как от участников, так и со стороны Всероссийской федерации, - сообщили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту Тамбовской области.

Фото: пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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