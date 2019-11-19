Лидер легендарной рок-группы «Круиз» записал видеообращение в поддержку ФК «Тамбов»

СЕГОДНЯ 14:00 2019-11-19T14:02:11+03:00

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В преддверии матча ФК «Тамбов» и московского «Локомотива» лидер легендарной рок-группы «Круиз» и ярый болельщик футбола Матвей Аничкин записал видеообращение, адресованное тамбовским футболистам. Поскольку коллектив был основан в Тамбове в 1980 году, музыкант признается, что этот город успел стать для него родным и с ним связано множество приятных воспоминаний.

- Мы, конечно, болеем за ФК «Тамбов». Я сам мастер спорта по футболу, поэтому мне все это близко и очень дорого. Я уверен, что 22 ноября, мы сможем забрать эти три очка у «Локомотива». Поэтому песня «Крутится волчок» как раз должна дать вам энергию, чтобы вы на поле крутились как волчок, - сказал Матвей Аничкин

Отметим, что игра в рамках РПЛ 2019-2020 состоится 22 ноября на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. На данный момент в турнирной таблице «волки» занимают 13 место, а вот их соперник – московский «Локомотив» входит в тройку лидеров и располагается на второй строчке.

Скриншот и видео: ФК "Тамбов"

Лидер рок-группы "Круз" желает тамбовским футболистам победы в матче с "Локомотивом".Музыкант записал видеообращение

ИСТОЧНИК KP.RU