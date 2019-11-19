2019-11-19T14:02:11+03:00
Спорт

Лидер легендарной рок-группы «Круиз» записал видеообращение в поддержку ФК «Тамбов»

Матвей Аничкин пожелал тамбовским футболистам удачи перед матчем с московским «Локомотивом»
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Матвей Аничкин поддерживает тамбовских футболистовМатвей Аничкин поддерживает тамбовских футболистов
Изменить размер текста:

В преддверии матча ФК «Тамбов» и московского «Локомотива» лидер легендарной рок-группы «Круиз» и ярый болельщик футбола Матвей Аничкин записал видеообращение, адресованное тамбовским футболистам. Поскольку коллектив был основан в Тамбове в 1980 году, музыкант признается, что этот город успел стать для него родным и с ним связано множество приятных воспоминаний.

- Мы, конечно, болеем за ФК «Тамбов». Я сам мастер спорта по футболу, поэтому мне все это близко и очень дорого. Я уверен, что 22 ноября, мы сможем забрать эти три очка у «Локомотива». Поэтому песня «Крутится волчок» как раз должна дать вам энергию, чтобы вы на поле крутились как волчок, - сказал Матвей Аничкин

Отметим, что игра в рамках РПЛ 2019-2020 состоится 22 ноября на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. На данный момент в турнирной таблице «волки» занимают 13 место, а вот их соперник – московский «Локомотив» входит в тройку лидеров и располагается на второй строчке.

Скриншот и видео: ФК "Тамбов"

Лидер рок-группы "Круз" желает тамбовским футболистам победы в матче с "Локомотивом".Музыкант записал видеообращение

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Моршанске три человека насмерть отравились угарным газом
Тамбовские студенты сделали собачьи будки для питомцев приюта
Тамбовские автоинспекторы проводят рейды на пешеходных переходах
В центре Тамбова пожар: Советскую заволокло дымом
Представители тамбовских военно-патриотических клубов примут участие в конкурсе профмастерства
В мэрии города улицу Запрудную «делили» с Тамбовским районом
Тамбов примет крупный турнир по рукопашному бою
На севере Тамбова возведут церковь с трапезной и построят несколько многоэтажек
Пьяный тамбовчанин попытался скрыться, увидев на дороге патрульных
Учитель-логопед из Тамбова стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России»
Тамбовчанке назначили обязательные работы из-за долга по алиментам в 300 тысяч рублей
В Тамбове прошел Открытый фестиваль по спортивным бальным танцам
На Тамбовщине иностранец, чтобы избежать выдворения из страны, пытался дать тысячу рублей инспектору ДПС
В Тамбовской области каменщик получил множество переломов и ушибов после падения с пятиметровой высоты
В Тамбове пассажир напал с кулаками на таксиста
Три современных кинозала появятся в этом году на Тамбовщине
На тамбовских дорогах ликвидируют более 20 аварийных участков