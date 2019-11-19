2019-11-19T15:30:36+03:00
Общество

В мэрии города улицу Запрудную «делили» с Тамбовским районом

Магистраль располагается на территории двух образований, но не содержит ее никто
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В администрации города Тамбова прошло совещание, на котором решались вопросы содержания и благоустройства улицы Запрудной.

- В нем приняли участие мэр областного центра Наталия Макаревич, глава Тамбовского района Алексей Бородин, первый заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области, главный архитектор области Александр Филатов, депутат Тамбовской областной Думы Юрий Кузьменко и руководители органов администрации Тамбова, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Проблема заключается в том, что улица Запрудная частично относится к городу Тамбову, частично — к Тамбовскому району. Из-за этого возникают сложности с организацией уборки, проведением ремонтных работы и благоустройством. Жалобы от жителей улицы поступают, в том числе на неофициальный сайт главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Сейчас проблему намерены решить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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