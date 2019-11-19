СЕГОДНЯ 12:20 2019-11-19T12:20:37+03:00

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В Тамбове прошел Открытый фестиваль по спортивным бальным танцам на кубок главы города. Мероприятие проходит уже 5 год подряд. На это раз во дворце спорта «Антей» собралось около 150 танцоров из нашего региона и Москвы.

Программа фестиваля включала три отделения. В первом выступали самые маленькие участники – от 5 до 7 лет. Во втором принимали участие танцоры 8-15 лет, которые освоили первый уровень мастерства и уже имеют опыт выступления на соревнованиях и турнирах различного уровня. В рамках третьего отделения прошли парные соревнования участников самого высокого уровня 12-18 лет, а также профессиональных танцоров - от 19 лет и старше.

Участники открытого фестиваля представили две программы: европейскую (медленный вальс, танго, венский вальс, фокстрот, квикстеп) и латиноамериканскую (ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль, джайв).

- Отличительной особенностью танцевального состязания этого года стало выступление танцоров под аккомпанемент Тамбовского симфонического оркестра, - отмечают в пресс-службе городской администрации.

Выступления танцоров оценивало профессиональное жюри из Москвы и Санкт-Петербурга. В результате, чемпионами фестиваля и обладателями кубка главы города стали тамбовчане Максим Мишвелиани и Ангелина Зоренко.

ИСТОЧНИК KP.RU