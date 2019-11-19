2019-11-19T12:40:52+03:00
Общество

Тамбовчанке назначили обязательные работы из-за долга по алиментам в 300 тысяч рублей

Если женщина не погасит задолженность, ее ждет более суровое наказание
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове мировой судья назначил местной жительнице 20 часов обязательных работ за неуплату алиментов. Женщина отказывалась выплачивать средства на содержание своих несовершеннолетних детей, в результате чего у нее скопилась задолженность более чем в 300 тысяч рублей.

Если женщина и в дальнейшем будет уклоняться от уплаты алиментов, ей грозит уже уголовная ответственность.

- В случае уклонения должницы от выплаты алиментов на содержание детей, будет ставиться вопрос о привлечении женщины к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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