На Тамбовщине иностранец, чтобы избежать выдворения из страны, пытался дать тысячу рублей инспектору ДПС

СЕГОДНЯ 12:00 2019-11-19T12:00:36+03:00

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Нарушитель миграционного законодательства пытался дать взятку инспектору ДПС. 18 ноября в дежурную часть МОМВД России «Первомайский» поступило сообщение о том, что сотрудник ДПС, проверяя документы одного из водителей, обнаружил что житель иностранного государства превысил свой срок пребывания в России. Полицейский составил протокол по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ». Санкция этой статьи предусматривает штраф до пяти тысяч рублей и выдворение за пределы страны.

Чтобы избежать наказания, находясь в здании поста, 32-летний мужчина попытался дать инспектору 1000 рублей в качестве взятки, чтобы тот не составлял протокол. Сотрудник полиции от денег отказался.

Теперь мигранта привлекут не только к административной ответственности, но и к уголовной - по ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Мужчину задержали и опросили. Купюру изъяли и приобщили к материалам проверки.

- Санкцией уголовной статьи предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет со штрафом или без него, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU