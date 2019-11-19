В Тамбовской области каменщик получил множество переломов и ушибов после падения с пятиметровой высоты

СЕГОДНЯ 11:40 2019-11-19T11:40:01+03:00

Перед судом предстанет предприниматель, который нанял мужчину для работы на стройке

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В Инжавинском районе завершено расследование по уголовному делу о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

По версии следствия, в прошлом году 37-летний индивидуальный предприниматель привлек 39-летнего каменщика для выполнения строительных работ в одном из сел Инжавинского района. При этом трудовые отношения с рабочим официально бизнесмен не оформил, что было подтверждено вступившим в законную силу решением районного суда.

В ноябре 2018 года, при выполнении работ на пятиметровой высоте, каменщик сорвался со строительных лесов и упал на землю. В итоге мужчина получил многочисленные переломы и ушибы.

- Обвиняемый свою вину в совершении преступления не признает. Вместе с этим, в настоящее время следствием по уголовному делу собраны достаточные доказательства для его направления в суд, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU