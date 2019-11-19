В Тамбовской области каменщик получил множество переломов и ушибов после падения с пятиметровой высоты
В Инжавинском районе завершено расследование по уголовному делу о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 216 УК РФ).
По версии следствия, в прошлом году 37-летний индивидуальный предприниматель привлек 39-летнего каменщика для выполнения строительных работ в одном из сел Инжавинского района. При этом трудовые отношения с рабочим официально бизнесмен не оформил, что было подтверждено вступившим в законную силу решением районного суда.
В ноябре 2018 года, при выполнении работ на пятиметровой высоте, каменщик сорвался со строительных лесов и упал на землю. В итоге мужчина получил многочисленные переломы и ушибы.
- Обвиняемый свою вину в совершении преступления не признает. Вместе с этим, в настоящее время следствием по уголовному делу собраны достаточные доказательства для его направления в суд, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU