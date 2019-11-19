2019-11-19T11:01:30+03:00
Звезды

Три современных кинозала появятся в этом году на Тамбовщине

Посмотреть фильмы в одном из них можно будет уже в конце ноября
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Первым откроется кинозал в Сосновском районеПервым откроется кинозал в Сосновском районеФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

В Тамбовской области в рамках нацпроекта «Культура» откроются современные кинотеатры в Сосновском, Тамбовском и Первомайском районах. На их создание было направлено 15 миллионов рублей.

- На эти средства были модернизированы кинозалы в Тамбовском, Сосновском и Первомайском районах. В кинотеатрах установили новую мебель и современное оборудование: киноэкраны, системы для 3D-показа, кресла, программно-аппаратные средства, цифровое и звуковое оборудования и так далее, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Сначала, 28 ноября, обновленный кинотеатр откроется в Сосновском Доме культуры. Затем, 29 ноября, пройдет открытие кинозала в ДК «Молодежный», расположенный в поселке Строитель, а в декабре - в центральном ДК Первомайского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Моршанске три человека насмерть отравились угарным газом
Тамбовские студенты сделали собачьи будки для питомцев приюта
Тамбовские автоинспекторы проводят рейды на пешеходных переходах
В центре Тамбова пожар: Советскую заволокло дымом
Представители тамбовских военно-патриотических клубов примут участие в конкурсе профмастерства
В мэрии города улицу Запрудную «делили» с Тамбовским районом
Тамбов примет крупный турнир по рукопашному бою
На севере Тамбова возведут церковь с трапезной и построят несколько многоэтажек
Лидер легендарной рок-группы «Круиз» записал видеообращение в поддержку ФК «Тамбов»
Пьяный тамбовчанин попытался скрыться, увидев на дороге патрульных
Учитель-логопед из Тамбова стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России»
Тамбовчанке назначили обязательные работы из-за долга по алиментам в 300 тысяч рублей
В Тамбове прошел Открытый фестиваль по спортивным бальным танцам
На Тамбовщине иностранец, чтобы избежать выдворения из страны, пытался дать тысячу рублей инспектору ДПС
В Тамбовской области каменщик получил множество переломов и ушибов после падения с пятиметровой высоты
В Тамбове пассажир напал с кулаками на таксиста
На тамбовских дорогах ликвидируют более 20 аварийных участков