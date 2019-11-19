Три современных кинозала появятся в этом году на Тамбовщине

СЕГОДНЯ 11:01 2019-11-19T11:01:30+03:00

Посмотреть фильмы в одном из них можно будет уже в конце ноября

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В Тамбовской области в рамках нацпроекта «Культура» откроются современные кинотеатры в Сосновском, Тамбовском и Первомайском районах. На их создание было направлено 15 миллионов рублей.

- На эти средства были модернизированы кинозалы в Тамбовском, Сосновском и Первомайском районах. В кинотеатрах установили новую мебель и современное оборудование: киноэкраны, системы для 3D-показа, кресла, программно-аппаратные средства, цифровое и звуковое оборудования и так далее, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Сначала, 28 ноября, обновленный кинотеатр откроется в Сосновском Доме культуры. Затем, 29 ноября, пройдет открытие кинозала в ДК «Молодежный», расположенный в поселке Строитель, а в декабре - в центральном ДК Первомайского района.

ИСТОЧНИК KP.RU