В Тамбовской области нашли бешеную лису и собаку
На Тамбовщине зафиксировали два случая заболевания животных бешенством. Как сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, на ул. Спортивная поселка им. 2-й Пятилетки Рассказовского района обнаружили больную лисицу, а на ул. Синявка с. Синявка Гавриловского района Тамбовской области – бешеную собаку.
- Чтобы предупредить распространение опасного заболевания в эпизоотических очагах и неблагополучных пунктах установлен карантин по бешенству, - рассказали в управлении. – Здесь запрещено проводить выставки собак и кошек, выгуливать животных и вывозить их за пределы населенного пункта.
ИСТОЧНИК KP.RU