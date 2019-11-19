В Тамбовской области нашли бешеную лису и собаку

СЕГОДНЯ 10:24 2019-11-19T10:24:20+03:00

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На Тамбовщине зафиксировали два случая заболевания животных бешенством. Как сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, на ул. Спортивная поселка им. 2-й Пятилетки Рассказовского района обнаружили больную лисицу, а на ул. Синявка с. Синявка Гавриловского района Тамбовской области – бешеную собаку.

- Чтобы предупредить распространение опасного заболевания в эпизоотических очагах и неблагополучных пунктах установлен карантин по бешенству, - рассказали в управлении. – Здесь запрещено проводить выставки собак и кошек, выгуливать животных и вывозить их за пределы населенного пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU