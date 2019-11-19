2019-11-19T10:00:43+03:00
Происшествия

Тамбовчанин на «Мерседесе» выехал на «встречку» и протаранил отечественное авто

При столкновении травмы получил 55-летний водитель ВАЗа
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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"Мерседес Бенц" пошел на обгон"Мерседес Бенц" пошел на обгонФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадал 55-летний мужчина, произошла 18 ноября в 7 часов 30 минут на 469 километре автодороги Р-22 «Каспий»-«Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань», проходящей по территории Тамбовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 59-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц», выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с «ВАЗ-2111» под управлением 55-летнего мужчины.

- В результате аварии водителя автомобиля «ВАЗ-2111» с травмами доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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