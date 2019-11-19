2019-11-19T09:32:41+03:00
Здоровье

В одной из больниц Тамбовщины открылся смотровой кабинет для мужчин

Фельдшер будет выявлять онкологические и другие заболевания на ранних стадиях
Ксения АЛЕШИНА
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Кабинет открылся в Уваровской ЦРБКабинет открылся в Уваровской ЦРБ
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В Уваровской ЦРБ открыли смотровой кабинет для мужчин. Прием пациентов будет проводить фельдшер, прошедший специальную подготовку по онкологии. Главная задача медика – выявить злокачественные опухоли, а также инфекционные дерматологические и венерологические заболевания на ранних стадиях.

- Смотровой кабинет показал высокую результативность. У мужчин, пришедших на осмотр выявлены такие заболевания, как простатит, аденома предстательной железы, опухолевые состояния, несколько случаев кожных заболеваний. Все пациенты направлены для лечения и дообследования к соответствующим специалистам, - сообщили в управлении здравоохранения Тамбовской области.

Фото: региональное управление здравоохранения

ИСТОЧНИК KP.RU

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