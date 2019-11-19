В одной из больниц Тамбовщины открылся смотровой кабинет для мужчин
В Уваровской ЦРБ открыли смотровой кабинет для мужчин. Прием пациентов будет проводить фельдшер, прошедший специальную подготовку по онкологии. Главная задача медика – выявить злокачественные опухоли, а также инфекционные дерматологические и венерологические заболевания на ранних стадиях.
- Смотровой кабинет показал высокую результативность. У мужчин, пришедших на осмотр выявлены такие заболевания, как простатит, аденома предстательной железы, опухолевые состояния, несколько случаев кожных заболеваний. Все пациенты направлены для лечения и дообследования к соответствующим специалистам, - сообщили в управлении здравоохранения Тамбовской области.
Фото: региональное управление здравоохранения
ИСТОЧНИК KP.RU