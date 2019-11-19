На тамбовских дорогах ликвидируют более 20 аварийных участков

СЕГОДНЯ 10:39 2019-11-19T10:39:32+03:00

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Тамбовским дорожникам предстоит ликвидировать более 20 аварийных участков в области. По словам начальника регионального УГИБДД Олега Демина, в регионе зафиксирован рост погибших и раненых в ДТП, и ряд аварий происходит именно из-за неудовлетворительного состояния дорог. Об этом он рассказал на заседании проектного комитета по реализации на Тамбовщине национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которое провел вице-губернатор Арсен Габуев.

- На территории региона выявлено более 20 аварийных участков, которые необходимо ликвидировать в ближайшее время. Для этого планируется решить вопрос с освещением улиц в городах и поселках области в ночное время, нанести разметку, установить знаки. Кроме того, мы планируем сделать освещенными остановки не только в населенных пунктах, но и на загородных трассах. Это комплекс мер. Речь идет о человеческих жизнях, и мы должны сделать все, чтобы аварий стало, как можно меньше, - подчеркнул Габуев.

ИСТОЧНИК KP.RU