В Тамбовской области зафиксирован незначительный рост заболеваемости ОРВИ

18 Нояб. 18:05 2019-11-18T18:05:42+03:00

По данным Роспотребнадзора, болеют более четырех тысяч человек

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В Тамбовской области за неделю с 11 по 17 ноября число заболевших ОРВИ незначительно выросло (на 4,6%). Было отмечено 4106 случаев острой респираторной вирусной инфекции. Показатель заболеваемости составил 39,5 на 10 тыс. населения, что на 42,7% ниже порогового показателя и на 5,7% ниже значения прошлого года. Дети составили 75,6% от общего количества заболевших. Такие данные привело региональное управление Роспотребнадзора.

- Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в г. Кирсанове (76,8 на 10 тыс. населения), г. Тамбове (72,0 на 10 тыс. населения), г. Моршанске (53,6 на 10 тыс. населения), г. Рассказово (49,8 на 10 тыс. населения), Кирсановском районе (49,8 на 10 тыс. населения), Моршанском районе (48,4 на 10 тыс. населения), Инжавинском районе (41,2 на 10 тыс. населения). На долю жителей города Тамбова пришлось 51,5% всех обращений, - сообщили специалисты Роспотребнадзора.

Также специалисты отмечают, что за указанный временной промежуток случаев заболевания гриппом в Тамбовской области зарегистрировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU