Школьница из Тамбовской области удостоилась наивысшей награды на Всероссийском конкурсе юных художников
Котовская школьница Софья Илясова приняла участие во Всероссийском конкурсе юных художников «Забытый древности картины», по результатам которого ей присвоили звание лауреата I степени.
Диплом лауреата I степени
Свои работы юные художники выставляли в музее В. Тропинина, который расположен в Москве. Портрет, написанный жительницей Котовска, произвел на жюри большое впечатление, и девочка получила в свой адрес множество восторженных отзывов.
- Посетив выставку портретной живописи, ребята должны были выполнить творческое задание – выбрать образ и создать его копию за три часа. Котовчанка Софья Илясова, которая посещает отделение изобразительного искусства котовской детской школы искусств (класс преподавателя В. Миломаев), на суд жюри представила копию портрета Николая Кривцова в детстве, - сообщает пресс-служба администрации города Котовска.
Фото: prokotovsk.info
ИСТОЧНИК KP.RU