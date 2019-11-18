2019-11-18T17:19:20+03:00
Звезды

Школьница из Тамбовской области удостоилась наивысшей награды на Всероссийском конкурсе юных художников

Котовчанка стала лауреатом I степени
Ксения АЛЕШИНА
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Софья Илясова представила на конкурс копию портрета Николая Кривцова в детствеСофья Илясова представила на конкурс копию портрета Николая Кривцова в детстве
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Котовская школьница Софья Илясова приняла участие во Всероссийском конкурсе юных художников «Забытый древности картины», по результатам которого ей присвоили звание лауреата I степени.

Диплом лауреата I степени

Диплом лауреата I степени

Свои работы юные художники выставляли в музее В. Тропинина, который расположен в Москве. Портрет, написанный жительницей Котовска, произвел на жюри большое впечатление, и девочка получила в свой адрес множество восторженных отзывов.

- Посетив выставку портретной живописи, ребята должны были выполнить творческое задание – выбрать образ и создать его копию за три часа. Котовчанка Софья Илясова, которая посещает отделение изобразительного искусства котовской детской школы искусств (класс преподавателя В. Миломаев), на суд жюри представила копию портрета Николая Кривцова в детстве, - сообщает пресс-служба администрации города Котовска.

Фото: prokotovsk.info

ИСТОЧНИК KP.RU

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