В Тамбове подходят к концу работы по благоустройству улицы Коммунальной после аварии на коллекторе

18 Нояб. 16:02 2019-11-18T16:02:26+03:00

Работы закончат уже сегодня Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Их обещают завершить уже сегодня, 18 ноября

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В Тамбове участок улицы Коммунальной, благоустройство которого было нарушено во время аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе, почти привели в порядок.

Как сообщает городская администрация, специалисты произвели укладку и уплотнение грунта в зоне разрытия, после чего занялись устройством основания пешеходной зоны и укладкой тротуарной плитки.

- Аварию устранили, коллектор работает в штатном режиме. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства участка улицы площадью около 50 кв. метров будут завершены уже сегодня, - говорит заместитель директора Центральной городской диспетчерской службы Анатолий Смолихин.

Напомним, что 9 ноября, по улице Коммунальной в районе дома 13 произошло частичное обрушение на трубе канализационного коллектора.

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ИСТОЧНИК KP.RU