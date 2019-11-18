Тамбовские девушки взяли «серебро» на Всероссийском турнире по футболу среди женских команд первого дивизиона
Воспитанницы «Академии футбола» из Тамбова заняли третье место на первенстве России по футболу среди женских команд первого дивизиона. В финале, который прошел в Крымске, тамбовчанки встретились с ФК «Дончанкой». Игра завершилась со счетом 0:1, в пользу спортсменок из Новошахтинска. Серебряная медаль наших спортсменок - лучший результат в истории тамбовского женского футбола.
- Девушкам будет присвоено звание «Кандидат в мастера спорта». Поздравляем команду Владимира Малютина с выдающимся достижением, мы гордимся и спортсменками, и их наставником, - сказал директор СШОР №1 «Академия футбола» Александр Бетин.
Как сообщают в региональном управлении по физической культуре и спорту, до этого тамбовским футболисткам не удавалось выиграть медали на первенстве России среди команд первого дивизиона. В 2017 году они заняли четвертое место, и этот результат до последнего времени оставался самым высоким достижением.
ИСТОЧНИК KP.RU