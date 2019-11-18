Тамбовские девушки взяли «серебро» на Всероссийском турнире по футболу среди женских команд первого дивизиона

18 Нояб. 15:42 2019-11-18T15:42:17+03:00

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Воспитанницы «Академии футбола» из Тамбова заняли третье место на первенстве России по футболу среди женских команд первого дивизиона. В финале, который прошел в Крымске, тамбовчанки встретились с ФК «Дончанкой». Игра завершилась со счетом 0:1, в пользу спортсменок из Новошахтинска. Серебряная медаль наших спортсменок - лучший результат в истории тамбовского женского футбола.

- Девушкам будет присвоено звание «Кандидат в мастера спорта». Поздравляем команду Владимира Малютина с выдающимся достижением, мы гордимся и спортсменками, и их наставником, - сказал директор СШОР №1 «Академия футбола» Александр Бетин.

Как сообщают в региональном управлении по физической культуре и спорту, до этого тамбовским футболисткам не удавалось выиграть медали на первенстве России среди команд первого дивизиона. В 2017 году они заняли четвертое место, и этот результат до последнего времени оставался самым высоким достижением.

ИСТОЧНИК KP.RU