2019-11-18T15:21:13+03:00
Происшествия

В Котовске на рынке вор стащил у 91-летней пенсионерки кошелек

Злоумышленник воспользовался тем, что пожилая женщина отвлеклась на разговор с продавцом
Ксения АЛЕШИНА
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В Котовске на рынке по улице Октябрьской местный житель украл у 91-летней пенсионерки кошелек. Старушка разговаривала с продавцом, поэтому отвлеклась и оставила бумажник на прилавке без присмотра.

Сотрудники полиции задержали 41-летнего ранее судимого мужчину, причастного краже. Он сознался в содеянном, подробно рассказав стражам порядка о том, как обокрал пожилую женщину.

- В настоящее время в отношении него проводятся все необходимые следственные мероприятия, и он понесет наказание в соответствии с законом, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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