В Котовске на рынке вор стащил у 91-летней пенсионерки кошелек
В Котовске на рынке по улице Октябрьской местный житель украл у 91-летней пенсионерки кошелек. Старушка разговаривала с продавцом, поэтому отвлеклась и оставила бумажник на прилавке без присмотра.
Сотрудники полиции задержали 41-летнего ранее судимого мужчину, причастного краже. Он сознался в содеянном, подробно рассказав стражам порядка о том, как обокрал пожилую женщину.
- В настоящее время в отношении него проводятся все необходимые следственные мероприятия, и он понесет наказание в соответствии с законом, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU