Мичуринские спортсмены заняли два призовых места на Всероссийском турнире по дзюдо

18 Нояб. 15:02 2019-11-18T15:02:06+03:00

Победителями стали Добрынин Андрей и Лозовик Владимир (1 и 3 место) Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

Ребята привезли из Ельца золотую и бронзовую медали

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В городе Елец Липецкой области 16 ноября состоялся VII Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей «Кубок Добрыни — 2019», на котором мичуринские спортсмены вошли в число победителей.

- 1 место в весовой категории 55 кг занял Добрынин Андрей (СОШ №15), 3 место в весовой категории 50 кг занял Лозовик Владимир (СОШ №15). Спортсменов подготовили тренеры-преподаватели МБОУ ДО ДЮСШ г. Мичуринска мастер спорта России Попова Ю.О. и мастер спорта СССР Рязанов С.В, - прокомментировали в пресс-службе администрации наукограда.

Соревнования были посвящены памяти тренера, Мастера спорта СССР Сергея Макарова. За медали боролись более 300 спортсменов из Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Орловской, Тверской и других областей.

ИСТОЧНИК KP.RU