2019-11-18T14:40:54+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчина пропил деньги, которые украл у своей знакомой

Житель Уварово уже имел проблемы с законом
Ксения АЛЕШИНА
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В Уварово, 17 ноября, местный житель обокрал 47-летнюю женщину, проживающую в частном доме на улице Депутатской. Мужчина пришел к ней в гости, а после его ухода хозяйка жилища обнаружила пропажу 2 500 тысяч рублей, которые лежали на столе в открытом доступе.

В ходе проведения оперативных мероприятий 42-летний злоумышленник был задержан и доставлен в полицию, где он сознался в содеянном. Мужчина признался, что купил на украденные деньги алкоголь. Теперь ему придется возместить материальный ущерб подруге из своего кармана.

- Сотрудники полиции установили, что ранее мужчина уже имел проблемы с законом. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию его преступной деятельности. Решатся вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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