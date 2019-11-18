Прокуратура требует лишить родительских прав жительницу Тамбовщины, злостно уклоняющуюся от уплаты алиментов

СЕГОДНЯ 14:18 2019-11-18T14:18:35+03:00

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В Первомайском районе прокуратура направила в суд исковое заявление о лишении 42-летней местной жительницы родительских прав в отношении несовершеннолетнего сына. Прокурорам пришлось прибегнуть к столь суровой мере из-за того, что мать злостно уклоняется от уплаты алиментов и не принимает участие в жизни собственного ребенка.

Известно, что с декабря прошлого года, суд обязал женщину ежемесячно выплачивать алименты на содержание сына в размере 1/4 части всех видов заработка и другого дохода. Однако мать никак не помогала ребенку материально и не предпринимала попыток устроиться на работу, за что в апреле этого года ее привлекли к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов по ч.1 ст.5.35.2 КоАП РФ. В итоге у нее образовалась задолженность по алиментам в размере более чем 90 тысяч рублей.

- В этой связи в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно). По результатам его рассмотрения горе-матери назначено наказание в виде исправительных работ на срок 3 месяца с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Действия матери говорят о ее ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и материальному содержанию своего несовершеннолетнего ребенка. По мнению прокуратуры, это является веским основанием, чтобы лишить ее родительских прав. В данный момент исковое заявление находится в стадии судебного рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU