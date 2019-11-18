В Тамбове пьяный мужчина грозился взорвать жилой дом

СЕГОДНЯ 14:01 2019-11-18T14:01:56+03:00

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Тамбовские полицейские задержали 63-летнего мужчину, который, 16 ноября, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения позвонил в полицию и угрожал взорвать дом на Комсомольском проезде в областном центре.

Сотрудники спецслужб оцепили дом и эвакуировали 15 жильцов на безопасное расстояние. К счастью, взрывного устройства не нашли. Полицейским удалось установить номер телефона, с которого звонил неизвестный мужчина и вскоре он был задержан у себя в квартире. Его доставили в отдел внутренних дел, где он признался в совершении ложного сообщения о заложенной бомбе.

- Подразделением дознания отдела полиции № 1 УМВД России по городу Тамбову в отношении 63-летнего тамбовчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Полицейскими проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по сбору улик и доказательств совершения преступления. Подозреваемому грозит штраф до пятисот тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU