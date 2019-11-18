Тамбовчанину пришлось погасить долг в 350 тысяч рублей, чтобы продать земельный участок
Долгое время мужчина уклонялся от уплаты налогов и кредита
Изменить размер текста:
В Тамбове местный житель погасил задолженность в размере 350 тысяч рублей по налогам и кредиту лишь только после того, как у него не получилось продать свой земельный участок, в отношении которого судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия.
- Обнаружив этот запрет, при попытке продажи земельного участка, мужчина явился в отдел судебных приставов и полностью погасил задолженность. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU