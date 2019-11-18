Тамбовчанину пришлось погасить долг в 350 тысяч рублей, чтобы продать земельный участок

СЕГОДНЯ 13:41 2019-11-18T13:41:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбове местный житель погасил задолженность в размере 350 тысяч рублей по налогам и кредиту лишь только после того, как у него не получилось продать свой земельный участок, в отношении которого судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия.

- Обнаружив этот запрет, при попытке продажи земельного участка, мужчина явился в отдел судебных приставов и полностью погасил задолженность. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU