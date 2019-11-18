Двое пензенцев украли 600 кг семян кукурузы с тамбовской фермы

СЕГОДНЯ 13:20 2019-11-18T13:20:10+03:00

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Тамбовские полицейские раскрыли кражу, совершенную 28 октября этого года. В этот день с поля фермы, расположенной на окраине села Пересыпкино Гавриловского района, неизвестные украли 600 килограммов семян кукурузы. Выяснилось, что к этому причастны двое мужчин, зарегистрированных по месту жительства в Пензенской области.

Сначала «по горячим следам» сотрудники полиции задержали одного подозреваемого в краже, работающего на данной ферме. 37-летний мужчина признался, что приехал на заработки и решил увеличить свой доход криминальным путем. Похищенные мешки с семенами он успел погрузить на свой автомобиль, но был пойман на месте стражами порядка.

В ходе дальнейшего расследования оперативники установили и еще одного соучастника кражи – 40-летнего мужчину. По предварительному сговору злоумышленники планировали сбывать краденое частным лицам. Выяснилось, что ранее они уже продали шесть мешков зерна и получили незаконное вознаграждение.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ «Кража». Виновным грозит наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU