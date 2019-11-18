Обстоятельства аварии с пассажирской маршруткой в Тамбовской области выясняют прокуратура и следователи

СЕГОДНЯ 12:41 2019-11-18T12:41:10+03:00

В ДТП на территории Знаменского района пострадали четыре человека, в том числе 15-ллетняя девочка-подросток

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По факту ДТП, которое произошло в Знаменском районе в воскресенье, 17 ноября, начали проверку в прокуратуре и региональном следственном комитете.

- Следственными органами СУ СКР по Тамбовской области инициировано проведение уголовно-процессуальной проверки по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), - рассказали в СКР по региону.

В прокуратуре Тамбовской области выяснили, что микроавтобус принадлежит ООО, зарегистрированному в Советском районе города Тамбова. В связи с этим прокурору Советского района, совместно с представителями Госавтоинспекции, управления автомобильных дорог, поручили провести проверку деятельности организации-перевозчика. А прокурору Знаменского района предстоит выяснить соответствует ли участок дороги, где произошла авария, требованиям безопасности.

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU