2019-11-18T13:00:28+03:00
Общество

Тамбовская восьмиклассница стала одним из лучших знатоков ПДД в стране

Школьница заняла третье место на Всероссийском тестировании
Ксения АЛЕШИНА
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Виктория Ярмаркина на церемонии награжденияВиктория Ярмаркина на церемонии награжденияФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Виктория Ярмаркина, обучающаяся в восьмом классе Алгасовской школы Моршанского района, вошла в число победителей Всероссийского тестирования на знание правил дорожного движения. Участие в нем приняли 250 тысяч школьников с различных российских регионов.

- Всероссийское тестирование провели Министерство внутренних дел России совместно с Министерством просвещения России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Оно прошло в режиме онлайн на интернет-портале юидроссии.рф с 22 по 30 октября. Учеников распределили по четырем возрастным группам, - прокомментировали в пресс-службе региональной администрации.

В торжественной обстановке Виктории вручили диплом победителя и памятный приз. На церемонии присутствовали начальник УГИБДД УМВД по Тамбовской области Олег Демин и представители системы образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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