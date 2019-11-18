2019-11-18T12:02:23+03:00
Происшествия

В Тамбовской области подростку грозит до пяти лет колонии за угон иномарки

Молодому человеку захотелось покататься на чужой машине
Ксения АЛЕШИНА
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В Моршанске у местного жителя, проживающего на улице Сакко и Ванцетти, 17 ноября угнали иномарку, которую он припарковал рядом со своим домом. Мужчина забыл запереть дверь автомобиля, чем и воспользовался злоумышленник.

Угонщиком оказался 17-летний подросток. Парень проходил мимо, и ему пришла в голову идея прокатиться на чужом автомобиле. Спустя сутки сотрудники полиции нашли угнанную машину и задержали молодого человека. На допросе подросток признал свою вину.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренным статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи определяет виновному лишение свободы на срок до пяти лет. И хотя злоумышленник не достиг совершеннолетия, условное наказание ляжет неизгладимым пятном на его дальнейшей карьере, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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