2019-11-18T11:40:23+03:00
Спорт

Тамбовчане установили новые рекорды в плавании

В областном центре состоялось первенство города
Ксения АЛЕШИНА
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В бассейне «Дельфин» прошло первенство города Тамбова по плаванию, участие в котором приняли более 100 спортсменов. За победу боролись воспитанники детско-юношеской спортивной школы №6, спортивной школы олимпийского резерва №3, а также юные пловцы из Мичуринска и города Лебедяни Липецкой области.

- Спортсмены ДЮСШ №6 установили новые рекорды Тамбовской области. Воспитанница тренера Михаила Платонова Дарья Власова на дистанции 200 м брассом и воспитанник тренера Аллы Ермаковой Георгий Макеев на дистанции 200 м вольным стилем. На первенстве было разыграно 6 комплектов наград по сумме двух дистанций. Три комплекта на счету воспитанников ДЮСШ №6. Победители и призеры соревнований награждены грамотами и медалями, - сообщили в информационном управлении администрации Тамбова.

В настоящее время юные пловцы готовятся к чемпионату Тамбовской области, который бассейне «Дельфин» будет принимать с 18 по 20 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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