2019-11-18T11:14:32+03:00
Общество

Пункт проката технических средств реабилитации для детей открылся на Тамбовщине

Семьи смогут получать оборудование совершенно бесплатно
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области региональное отделение Российского детского фонда открыло пункт проката технических средств реабилитации для детей-инвалидов и детей, получивших травму в результате несчастного случая. На эти цели было потрачено свыше 750 миллионов рублей, которые некоммерческая организация получила в качестве субсидии из областного бюджета.

- Для того, чтобы получить средство реабилитации, надо написать заявление, дождаться его рассмотрения. На всё это уходит много времени – минимум два месяца. Пункт проката позволит ускорить процесс и оперативно помочь детям. Мы можем предоставить оборудование, как только оно потребуется, - сказала сотрудник регионального фонда Ольга Шлыкова.

Реабилитационное оборудование предоставляется нуждающимся бесплатно. Также в пункт можно будет сдать то техническое средство, которое ребенку уже не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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