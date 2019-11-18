В Тамбовской области в аварии с маршруткой пострадали четыре человека, в том числе 15-летний подросток

СЕГОДНЯ 10:40 2019-11-18T10:40:23+03:00

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В воскресенье, 17 ноября в Знаменском районе произошла серьезная авария с участием микроавтобуса, который следовал по маршруту «Каменка-Тамбов». Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области, ДТП зафиксировали 18 часов 30 минут на 22 километре автодороги «Тамбов-Котовск-Старчики-К.Строганово-Сампур». По предварительным данным 31-летний водитель ГАЗели попытался обогнать автомобиль, следующий перед ним, но не справился с управлением. В итоге микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся. На момент аварии в нем находились 16 человек. На место ДТП выехали спасатели, "скорая" и сотрудники ГИБДД. Людей достали из перевернувшегося автобуса, четверым из находившихся в автобусе людей понадобилась помощь врачей.

- В результате аварии травмы получили пассажиры автобуса, 36-летний мужчина и две женщины, 53 и 60 лет, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Их доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки. Кроме того, пострадала пятнадцатилетняя девочка, ее отвезли в Детскую областную больницу города Тамбова.

Всего же за прошедшие выходные дни, 16 и 17 ноября, в нашем регионе произошло 5 аварий, в которых один человек погиб и 9 получили ранения. Еще в девяти ДТП оказались повреждены автомобили. От управления отстранили 26 водителей, которых заподозрили в употреблении спиртного, и еще 14 автомобилистов, которые находились за рулем без прав. 135 пешеходов оштрафовали за переход улицы в неположенном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU