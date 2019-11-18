2019-11-18T10:16:51+03:00
Общество

Тамбовщина присоединится ко Всероссийскому Дню правовой помощи детям

Акция будет проходить в течение четырех дней
Ксения АЛЕШИНА
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Мероприятия, приуроченные к Всероссийскому дню правовой помощи детям, пройдут в регионе с 19 по 22 ноябряМероприятия, приуроченные к Всероссийскому дню правовой помощи детям, пройдут в регионе с 19 по 22 ноябряФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В городах и районах Тамбовской области с 19 по 22 ноября проведут просветительские мероприятия, приуроченные ко Всероссийскому дню правовой помощи детям. Его организатором является региональное управление Министерства юстиции России.

Школьников в эти дни ждут уроки грамотности, а студентов вузов - просветительские мероприятия антикоррупционной направленности. Каждый желающий сможет получить бесплатную юридическую помощь. Это возможно сделать в консультационных пунктах, которые разместятся на базе образовательных учреждений, в органах ЗАГС, МФЦ и нотариальных конторах

- Кроме того, 20 ноября будет действовать консультационный пункт в Управлении Минюста России по Тамбовской области. Здесь будет организован прием совместно с аппаратом главного федерального инспектора по Тамбовской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Узнать интересующую информацию о консультационных пунктах можно на сайте: to68.minjust.ru, по телефонам: 8(4752) 48-61-09, 47-12-46, а также по адресу Управления Минюста России по Тамбовской области: г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 142, каб. №7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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