Два тамбовских фестиваля признали лучшими туристическими событиями России

СЕГОДНЯ 09:34 2019-11-18T09:34:27+03:00

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Сразу два тамбовских фестиваля вошли в число призеров Национальной премии Russian Event Awards 2019. Награждение регионов России за успешные проекты в сфере событийного туризма прошло в Самаре 17 ноября.

- Всего на участие в премии в этом году было подано 683 заявки из 72 регионов, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области. - По итогам трех региональных этапов, которые прошли ранее, в финал попали 219 проектов из 51 региона страны. Как отметил председатель попечительского совета премии Геннадий Шаталов, за последние годы значительно повысилась конкуренция и масштабность предлагаемых проектов. В числе призеров оказались и проекты, представленные Тамбовской областью.

Так, фестиваль Лысогороские санки занял третье место в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского и агротуризма». Этой зимой фестиваль прошел в Тамбовском районе впервые и сразу с большим успехом. Более 10 тысяч человек собрались на самых крутых горках Притамбовья, чтобы покататься на ледянках и ватрушках и поболеть за участников соревнований на самые креативные санки. Зона для пикника, торговые ряды, кемпинг, фудкорт, горки для зрителей и участников заездов, катания на упряжке с хаски, зимний футбол: развлечения были на любой вкус.

Летний фестиваль «Вишневарово» вошёл в тройку лучших в области гастрономического туризма. Уварово - «вишнёвая столица» Тамбовщины, издревле славящаяся вишнёвыми садами. Отсюда и идея фестиваля. Ежегодно этот праздник принимает свыше 7 тысяч человек, в том числе из Москвы, Воронежской, Саратовской области, Витебской области Республики Беларусь. В этом году как одно из значимых российских событий фестиваль транслировался в прямом эфире на портале Культура.рф в рамках нацпроекта «Культура».

Напомним, что Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году по инициативе Геннадия Шаталова. Все проекты-победители попадают в Национальный календарь событий, благодаря которому туристы и туроператоры со всей России и из-за рубежа узнают об интересных мероприятиях и приезжают в регионы. С 2020 года "Russian Event Awards" станет международной туристической премией в области событийного туризма, об этом сообщил во время церемонии Геннадий Шаталов.

ИСТОЧНИК KP.RU