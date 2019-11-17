Недавно вышедший из тюрьмы житель Тамбовской области из-за ревности убил знакомого
41-летнего жителя Сосновского района подозревают в убийстве. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
По версии силовиков, вечером 16 ноября мужчина поссорился с приятелем на почве ревности. Когда конфликт уже набрал обороты, 41-летний подозреваемый избил знакомого табуреткой и поленом по телу, а затем схватил нож и ударил им в шею и спину оппонента. От полученных ранений 54-летний потерпевший скончался на месте.
Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, подозреваемый задержан, по делу проводятся следственные действия с его участием. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство СК об аресте жителя Сосновского района.
Добавим, что в октябре прошлого года он только освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за причинение смерти по неосторожности своему знакомому.
ИСТОЧНИК KP.RU