2019-11-17T14:05:50+03:00
Происшествия

Недавно вышедший из тюрьмы житель Тамбовской области из-за ревности убил знакомого

Ранее мужчина отбывал наказание за причинение смерти по неосторожности
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: сайт СУ СКР по Тамбовской области.фото: сайт СУ СКР по Тамбовской области.
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41-летнего жителя Сосновского района подозревают в убийстве. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По версии силовиков, вечером 16 ноября мужчина поссорился с приятелем на почве ревности. Когда конфликт уже набрал обороты, 41-летний подозреваемый избил знакомого табуреткой и поленом по телу, а затем схватил нож и ударил им в шею и спину оппонента. От полученных ранений 54-летний потерпевший скончался на месте.

Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, подозреваемый задержан, по делу проводятся следственные действия с его участием. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство СК об аресте жителя Сосновского района.

Добавим, что в октябре прошлого года он только освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за причинение смерти по неосторожности своему знакомому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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