Главный заповедник Тамбовщины поставят на кадастровый учет

СЕГОДНЯ 17:05 2019-11-16T17:05:50+03:00

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В заповеднике «Воронинский», расположенном на территории Тамбовской области, планируется провести картографические и кадастровые работы. Это необходимо для внесения сведений о внешних границах особо охраняемой природной территории в Единый государственный реестр недвижимости. Средства для проведения работ выделены Министерством природных ресурсов и экологии России.

- Такая деятельность проводится на территории всей страны, - сообщает пресс-сулжба администрации Тамбовской области. - В ЕГРН уже внесены сведения о 56 природных территориях федерального значения. До 1 января 2022 года эта работа должна быть завершена. Определение четких границ позволят защитить природную среду, территориальную целостность, растительный и животный мир страны.

Напомним, Государственный природный заповедник «Воронинский» образован в Тамбовской области в 1994 году. Общая площадь заповедника – 11 206 гектаров, что составляет 0,3 процента территории Тамбовской области. Заповедник расположен в Кирсановском и Инжавинском районах региона. В его состав включены несколько участков вдоль реки Ворона и в долинах ее притоков. На территории заповедника обитает 253 вида млекопитающих и птиц, 48 из которых относятся к разряду редких и исчезающих. Кроме того, здесь произрастает 830 видов растений, в том числе 42 вида редких и исчезающих.

ИСТОЧНИК KP.RU