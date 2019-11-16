В центре Тамбова весь день устраняют аварию на сетях водоснабжения

СЕГОДНЯ 16:57 2019-11-16T16:58:16+03:00

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16 ноября в Тамбове произошла авария на сетях холодного водоснабжения, которую устраняют в течение всего дня. На месте работает бригада специалистов Тамбовских коммунальных систем и откачивающая техника. Холодная вода льется прямо на дорогу. Неполадки произошли в колодце, который расположен прямо на проезжей части. Сейчас место работ огорожено, движение на перекрестке не перекрыто. Холодное водоснабжение у жителей близлежащих домов есть.

На месте работает аварийная бригадаФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU